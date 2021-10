Der Inzidenzwert in Delmenhorst erlebt ein Auf und Ab.

Sonia Voigt

Delmenhorst. Sieben neue Corona-Fälle hat das RKI am Samstag für Delmenhorst gemeldet. Damit geht das Auf und Ab des Inzidenzwertes weiter.

Am Samstag verzeichnet das Robert-Koch-Institut (RKI) für Delmenhorst nun wieder einen Inzidenzwert von 60,6. Das ist der gleiche Wert wie am Donnerstag. Am Freitag war der Inzidenzwert auf 52,9 gefallen. Am Samstag hat das RKI si