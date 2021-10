Wie ein Hausschlachter auf Gedenktafeln in zwei Fabriken gelangte

Auf den Gedenktafeln für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitarbeiter des Delmenhorster Linoleumwerks Schlüssel-Marke ist auch der Name „A. Siekiera“ zu lesen.

Franz-Reinhard Ruppert

Delmenhorst. Vor 100 Jahren ist das Ehrenmal auf der Nordwolle zum Gedenken an die Weltkriegstoten 1914-18 enthüllt worden. Ein Name fand sich auch auf dem Denkmal einer weiteren Delmenhorster Fabrik wieder.

Als am 30. Oktober 1921 an der Fabrikstraße auf dem Gelände der Nordwolle das Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs in einer Feierstunde eingeweiht worden ist, gehörten auch deren Angehörige zu den geladenen Gästen, unter ihnen