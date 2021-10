Mauricio Blanco Crespo (rechts) und Sonja Küsel präsentieren die Weihnachtssterne mit Kinderwünschen von der Drob. Bis Ende Oktober sollen noch einige Wünsche dazukommen.

Yannik Jessen

Delmenhorst. Über drei Millionen Kinder in Deutschland haben suchtkranke Eltern. Die Drogenberatung in Delmenhorst veranstaltet deshalb zum dritten Mal eine Weihnachtssternaktion. Dabei können Paten einen Kinderwunsch erfüllen.

Mindestens ein bis zwei Kinder suchtkranker Eltern sitzen in deutschen Schulklassen. Das gilt laut Sonja Küsel von der Anonymen Drogenberatung der Awo in Delmenhorst auch in Delmenhorst. "Deshalb wollen wir die Kinder mehr in den Mittelpunk