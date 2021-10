Anfang der 90er Jahre war das "Heaven" eine beliebte Anlaufstelle im Delmenhorster Nachtleben.

Archivfoto: Kieselbach

Delmenhorst. Es war einmal in den 80er und 90er Jahren, da reihte sich in Delmenhorst Disco an Disco. Man konnte vom La Palma ins In Flagranti und von dort aus weiter ins Heaven. Ein Blick zurück in längst vergangene Zeiten.

Wer in den 80er und 90er Jahren im Delmenhorster Nachtleben unterwegs war, der blickt heute wahrscheinlich mit Wehmut auf die alten Zeiten zurück. Delmenhorst war einst eine wahre Disco-Hochburg im Norden. Wer am Wochenende feiern wollte, h