Wahl zum Pfarreirat St. Marien in Delmenhorst und Ganderkesee steht an

Die Kirche St. Marien: Ein Blick auf Details lohnt.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. In wenigen Tagen ist es soweit: Am Sonntag, 7. November, wird in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien (Delmenhorst/Ganderkesee) der neue Pfarreirat gewählt.

Über 11000 Gemeindemitglieder in Delmenhorst und Ganderkesee ab 14 Jahren können die Zusammensetzung dieses Gremiums mitbestimmen, teilt Pfarrer Guido Wachtel mit. 15 Frauen und Männer zwischen 30 und 71 Jahren aus den verschiedenen Ge