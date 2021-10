Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist laut RKI in Delmenhorst wieder gesunken. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Acht neue Corona-Fälle hat das RKI am Freitag für Delmenhorst gemeldet. Nach einem Anstieg am Donnerstag sinkt der Inzidenzwert nun wieder im gleichen Maße.

Am Freitag verzeichnet das Robert-Koch-Institut (RKI) für Delmenhorst nun wieder einen Inzidenzwert von 52,9. Das ist der gleiche Wert wie am Mittwoch. Am Donnerstag war der Inzidenzwert auf 60,6 angestiegen. Am Freitag hat das RKI ach