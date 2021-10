Delmenhorster siegt mit Team bei Elon-Musk-Wettbewerb in Las Vegas

Siegreich in der Wüste Nevadas: Der Student Tolgahan Seren aus Delmenhorst war mit einem Team aus Studenten in Las Vegas bei einem Bohr-Wettbewerb erfolgreich.

TUM Boring

Delmenhorst/ Las Vegas. Tolgahan Seren aus Delmenhorst hat sich als Teil eines 60-köpfigen Studententeams bei einem Tunnel-Bohr-Wettbewerb von Elon Musk in Las Vegas bewiesen. Seinem Traum ist er jetzt einen Schritt näher.

Einmal im Konzert der großen Tech-Giganten mitspielen, das ist der große Traum des Delmenhorster Studenten Tolgahan Seren. Wer kennt sie nicht, US-Konzerne wie Apple, Tesla, Amazon – und The Boring Company? The Boring was? Ein Wettbewe