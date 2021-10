Kinder und Jugendliche drehen Filme in Delmenhorst

In Delmenhorst drehen Kinder in den Ferien Filme. (Symbolfoto)

dpa/Bernd Wüstneck

Delmenhorst. Filme, Filme, Filme: Anlässlich des Kurzfilmwettbewerbs „Niedersachsen Filmklappe 21/22“ gibt es im Medienpädagogischen Zentrum in Delmenhorst zwei Workshops für Kinder und Jugendlichen zu den Themen Filmtechnik, Drehbuch und Schnitt.

Am Donnerstag, 28. Oktober, lädt der Workshop „…und Action! Filmtechniken Stop-Motion und Greenscreen“ in der Zeit von 10 bis 13 Uhr zum Mitmachen ein. Dabei erfahren Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren, was die Stop-Motion-Technik ist. A