In Delmenhorst gibt es einen Impfauffrischung für die Generation Ü70.

Oliver Berg/dpa

Delmenhorst. Booster: Die Stadt Delmenhorst und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bieten für Menschen ab 70 Jahren erneut die Möglichkeit zur Corona-Auffrischungsimpfung.

Die Booster-Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech erhalten Bürgerinnen und Bürger am kommenden Montag, 25. Oktober, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr in der Allerheiligen-Kirche an der Wildeshauser Straße 23.Grundsätzlich empfiehlt die Stä