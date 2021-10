In Delmenhorst hat es einen weiteren Corona-Todesfall gegeben. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat einen weiteren Corona-Todesfall in Delmenhorst registriert. Erst am Samstag hatte es nach längerer Pause einen Todesfall in der Stadt gegeben.

Mit dem am Donnerstag vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldeten Todesfall erhöht sich die Zahl der Delmenhorster, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind auf 72. Seit dem Beginn der Impfungen im Januar war die Zahl der