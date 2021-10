"Junge Frau gesucht": Anlass der Kritik war dieses Stellengesuch vor einer Fleischerei. Das Schild wurde mittlerweile ausgetauscht.

Lisa Paschke

Delmenhorst/ Moordeich. "Fleischerei aus den 50ern möchte ihr Schild zurück": Mit einem Post in einer Delmenhorster Facebook-Gruppe hat sich eine junge Frau gegen Diskriminierung positioniert – und dafür viel Kritik geerntet. Anlass war ein Stellengesuch einer Fleischerei.

Ist es in Ordnung, wenn eine Firma für eine Stelle in der "betrieblichen Reinigung" gezielt nach einer "jungen Frau" sucht? Mit diesen Worten ist kürzlich ein Gesuch in einem Aufsteller vor der Moordeicher Filiale der Delmenhorster Fleische