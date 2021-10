Tchibo teilt Ladenfläche in der Delmenhorster Innenstadt

In Zukunft zweigeteilt: Das Ladenlokal von Tchibo in der Delmenhorster Innenstadt wurde gerade leicht modernisiert – und in der Mitte halbiert.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Der Kaffee-Konzern Tchibo hat in der Delmenhorster Innenstadt sein Ladenlokal halbiert und will so Kosten sparen. Der Eigentümer sucht jetzt nach einem neuen Mieter für .

In der Delmenhorster Innenstadt steht die nächste Veränderung an. Im Ladenlokal an der Langen Straße 23 ist die Tchibo-Filiale geteilt worden. Die Verkaufsfläche hat das Unternehmen zusammen mit dem Eigentümer des Hauses halbiert.