Der erste Herbststurm erreicht am Donnerstag auch Delmenhorst

Der erste Herbststurm naht: Der DWD warnt auch in Delmenhorst vor Sturm und Gewittern. (Symbolfoto)

dpa

Delmenhorst. Das Wetter in der Region wird ungemütlich: Schon am Mittwoch gilt eine Unwetterwarnung für Delmenhorst und Ganderkesee. Am Donnerstag kommt der erste Herbststurm.

Das Herbstwetter schlägt in den kommenden Tagen in Delmenhorst voll zu: Sturm, Regen und sogar Gewitter kommen auf Delmenhorst und Ganderkesee zu. Seit Mittwochmorgen gilt für die Region eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienste