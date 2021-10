Der Inzidenzwert in Delmenhorst nähert sich laut RKI wieder einem Wert von 50. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI meldet für Delmenhorst am Mittwoch erneut einen sinkenden Inzidenzwert. Die Stadt liegt mittlerweile unter den Zahlen des Landkreises Oldenburg.

Das Robert-Koch-Institut hat am Mittwoch fünf neue Corona-Fälle in der Stadt registriert. Das sind drei weniger als am vergangenen Mittwoch. Der Inzidenzwert für Delmenhorst sinkt entsprechend von 56,8 auf 52,9. In den vergangenen sieb