Hinter den Türen der ehemaligen Tanzbar entsteht aktuell die Cubes Bar. Der neue Club soll das Nachtleben in der Stadt wiederbeleben.

Yannik Jessen

Delmenhorst. In der geschlossenen Tanzbar soll schon bald die Cubes Bar eröffnen. Betreiber Andreas Besim will, dass die Bar ein Ort für jeden wird. Neben dem regulären Betrieb soll es auch regelmäßige Events geben.

Vor rund einem Jahr hat die Tanzbar in der Langen Straße 103 am Delmenhorster Marktplatz ihre Türen dauerhaft geschlossen. Jetzt will Andreas Besim den kleinen Club unter neuem Namen wieder eröffnen. "Wir wollen das Nachtleben vo