Haben die steigenden Benzinpreise Auswirkungen auf die Kosten für den Führerschein? Fahrlehrer aus Delmenhorst befürchten, dass sie aufgrund der steigenden Kosten ihre Preise anpassen werden müssen.

imago-images/ Christoph Hardt

Delmenhorst. Aufgrund der steigenden Benzinpreise geraten Fahrschulen in Delmenhorst unter Druck und könnten schon bald höhere Preise verlangen. Von den Mehrkosten sind allerdings nicht alle Fahrschulen gleich stark betroffen.

Seit Wochen steigen in Deutschland die Benzinpreise – erst am vergangenen Montag hat der Preis für Diesel ein neues Rekordhoch erreicht. Von der Preissteigerung sind auch die Fahrschulen in Delmenhorst betroffen. Und die könn