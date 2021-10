Am 19. Oktober 2020 hat Oberbürgermeister Axel Jahnz angesichts der dramatischen Corona-Lage in Delmenhorst härtere Maßnahmen verkündet.

Marco Julius

Delmenhorst. 74 am 19. Oktober 2020 gemeldete Corona-Neuinfektionen bilden bis heute einen traurigen Rekordwert für Delmenhorst. Seitdem hat sich die Lage in Delmenhorst geändert. In anderen damaligen Corona-Hotspots dagegen nicht.

Vor einem Jahr, am 19. Oktober 2020, war Delmenhorst als der größte Corona-Hotspot bundesweit in den Medien. Die zweite Welle der Pandemie hatte die Stadt früh und hart getroffen. Die Stadt selbst verzeichnete an diesem Tag mit 201,2