Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Dienstag laut RKI gesunken. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Trotz 15 neuer Corona-Fälle meldet das RKI für Delmenhorst einen sinkenden Inzidenzwert. Im Umland gehen die Fallzahlen dagegen wieder hoch.

Der Inzidenzwert in Delmenhorst beträgt laut Robert-Koch-Institut (RKI) für Delmenhorst nun 56,8. Am Montag hatte er noch bei 61,9 gelegen. Das RKI hat am Dienstag vier Fälle weniger registriert als am vergangenen Dienstag. Insgesamt hat es