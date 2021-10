Gaspreis explodiert: So reagieren Stadtwerke Delmenhorst und EWE

Die Energiepreise zum Beispiel für Erdgas steigen seit Jahresbeginn deutschlandweit stetig.

Patrick Pleul

Delmenhorst. Die Energiepreise steigen seit Jahresbeginn deutschlandweit stetig. Die Delmenhorster Stadtwerke erwarten auch vor Ort für Kunden höhere Kosten – die Oldenburger EWE will sich hingegen noch nicht festlegen.

Seit Anfang des Jahres klettern die Energiepreise in Europa rapide in die Höhe. Stellenweise liegen die Preissteigerungen zum Beispiel bei den Gaskosten in Deutschland gar bei um die 30 Prozent über dem Vorjahresniveau, hat ein Verglei