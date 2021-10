An der Hauswand auf dem Gelände der ehemaligen Delmenhorster Synagoge haben Unbekannte einen großen schwarzen SA-Schriftzug hinterlassen.

Yannik Jessen

Delmenhorst. Unbekannte haben am Gebäude der ehemaligen Synagoge an der Cramerstraße einen SA-Schriftzug an die Wand gesprüht. Der Staatsschutz ermittelt nun einen möglichen politischen Hintergrund der Tat.

Der Staatsschutz ermittelt wegen "Sachbeschädigung durch Graffiti", nachdem den Beamten ein rund zwei Meter großer SA-Schriftzug an der Cramerstraße gemeldet wurde. Die Schmiererei befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Synagoge von D