Vor dem neuen Service-Center an der Langen Straße 85: Stadtwerkechef Hans-Ulrich Salmen (re.) und Marketing-Bereichsleiter Jan Speer wollen künftig die Kundenfrequenz steigern.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Das Service-Center der Stadtwerkegruppe Delmenhorst ist in der Innenstadt an einer neuen Adresse ansässig. Dort soll auch ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit gesetzt werden.

Mehr Service und mehr Nähe: Das verspricht die Delmenhorster Stadtwerkegruppe mit dem Umzug ihres Service-Centers in der Innenstadt ihren Kunden. Das Service-Center an der Langen Straße 85 ist nun seit diesem Montagmittag geöffnet