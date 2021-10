Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist laut RKI am Montag stabil. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI meldet am Montag für Delmenhorst einen stabilen Inzidenzwert. Niedersachsenweit sinken die Infektionszahlen dagegen leicht.

Auch an diesem Montag hat das Robert-Koch-Institut (RKI) keine neuen Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert in der Stadt bleibt damit stabil bei 61,9. In den vergangenen sieben Tagen sind insgesamt 48 Menschen in der Stadt