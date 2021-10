Automatenknacker in Delmenhorst unterwegs

Die Polizei Delmenhorst hofft auf Zeugenhinweise, die zur Ergreifung der Münzautomaten-Knacker führen.

Symbolfoto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Auf Münzautomaten bei Autowaschanlagen haben es unbekannte Täter in Delmenhorst abgesehen. Allein der verursachte Sachschaden dürfte nach Polizeiangaben mehrere Tausend Euro betragen.

Mehrere Münzautomaten einer SB-Waschanlage an der Harpstedter Straße sind in der Nacht zum Freitag in Delmenhorst aufgebrochen worden. Laut Polizeibericht brachen im selben Zeitraum Unbekannte auch mehrere Automaten einer Selbstwaschanlage