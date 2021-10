Das gibt es beim Streetfood-Festival in Delmenhorst zu probieren

Eins der außergewöhnlichen Highlights ist Dragon's Breath: Mit flüssigem Stickstoff übergossene Maisbällchen.

Yannik Jessen

Delmenhorst. An diesem Freitag ist das Streetfood-Festival auf dem Marktplatz offiziell gestartet. Das vielseitige Angebot umfasst süße, herzhafte und ungewöhnliche Speisen.

In Delmenhorst ist der Startschuss für das Streetfood-Festival gefallen. Zahlreiche Aussteller präsentieren ihre teils ausgefallenen Kreationen für ein breites Publikum.Das Festival ist an diesem Freitag noch bis 22 Uhr, am Samstag von 11 b