Nach zwei Messerattacken in Delmenhorst am Abend des 3. Oktober starben zwei Personen.

Delmenhorst. Nach den beiden tödlichen Messerattacken in Delmenhorst laufen die polizeilichen Ermittlungen. Die Mordkommission hat jetzt einen Zeugenaufruf gestartet.

Die Tat liegt jetzt knapp zwei Wochen zurück – und noch immer müssen etliche Details geklärt werden. Am Abend des 3. Oktober soll ein 34-jähriger Tatverdächtiger zunächst einen 23-jährigen Mann in einer Sportsbar an der Mühlenstra