14 neue Fälle: Inzidenzwert in Delmenhorst steigt deutlich an

Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist nach Angaben des RKI am Freitag wieder deutlich gestiegen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Freitag 14 neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert steigt damit wieder deutlich in die Höhe.

Das Auf und Ab beim Inzidenzwert in Delmenhorst geht weiter. Das Robert-Koch-Institut hat an diesem Freitag 14 Corona-Neuinfektionen für Delmenhorst gemeldet. Das sind zwölf Fälle mehr, als am Freitag vor einer Woche. Der Inzidenzwert macht