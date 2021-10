Kommt jetzt wieder Leben in die Delmenhorster Innenstadt?

Die Kaufleute in Delmenhorst hoffen auf volle Geschäfte am 17. Oktober.

Delmenhorst. In Delmenhorst stehen wieder vermehrt Veranstaltungen an. Am Sonntag öffnen die Geschäfte parallel zum Streetfood-Festival. Sind die Menschen wieder bereit dafür oder überwiegt noch die Angst? Ein Kommentar.

Die Kaufmannschaft hat lange auf so einen Tag warten müssen: Ein verkaufsoffener Sonntag, garniert mit einem Streetfood-Festival, das klingt so gar nicht nach Corona. Das klingt nach Normalität, nach Trubel in der City und nach guten Umsätz