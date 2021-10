Die ehemalige Bürgermeisterin Antje Beilemann gehört dem Rat der Stadt nun nicht mehr an.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Abschied nehmen – das hat am Mittwoch als Motto im Commedia über der Ratssitzung in Delmenhorst gestanden, der letzten in alter Zusammensetzung.

Mit einer Schweigeminute ist dem kürzlich verstorbenen Ehrenbürger der Stadt, Jürgen Thölke, gedacht worden. Zum letzten Mal in alter Besetzung hat der Rat der Stadt Delmenhorst getagt und hatte dabei durchaus noch zahlreiche und weit