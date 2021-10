Das Optiker-Fachgeschäft „Die Optiker“ wird auf Sicht in Optik Hallmann umbenannt werden.

Thomas Breuer

Delmenhorst. In der Delmenhorster Innenstadt ist „Die Optiker“ bald Geschichte. Mit Optik Hallmann kommt ein neues Unternehmen in die City.

Neun Optiker-Geschäfte wird es in Kürze in der Delmenhorster Innenstadt geben, wenn Eyes and more am 21. Oktober an der Langen Straße neben der Pluspunkt-Apotheke den Betrieb aufnimmt. An einem dieser Standorte vollzieht sich unt