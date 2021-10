Tatverdächtige nach Bluttaten in Delmenhorst weiter in Haft

Nach zwei Messerattacken in Delmenhorst am Abend des 3. Oktober starben zwei Personen.

aktuellfoto

Delmenhorst. Nach den beiden tödlichen Messerattacken auf eine Frau und einen Mann am 3. Oktober in Delmenhorst sind weiter viele Fragen offen. Der mutmaßliche Täter und ein weiterer Mann sitzen weiter in Haft.

Nach den beiden Tötungsdelikten in den Abendstunden des 3. Oktober, bei denen mutmaßlich ein 34-Jähriger einen 23-Jährigen erstochen und eine 27-Jährige derart schwer verletzt hat, dass sie zwei Tage später starb, sitzt der Täte