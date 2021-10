Falscher Paketbote wollte in Delmenhorst Millionen Euro rauben

Bei dem Raubüberfall in Delmenhorst war offenbar auch ein Elektroschocker im Einsatz.

Symbolfoto: Boris Roessler/dpa

Oldenburg. Der 38-jährige Angeklagte gab die Tat weitestgehend zu, bestreitet aber den Einsatz eines Elektroschockers. Gefasst habe den Tatplan ein wohl noch nicht gefasster Komplize.

Einen Tresor voller Geld und goldenen Uhren wollte am 11. Juni dieses Jahres ein 38-Jähriger rauben – auf mutmaßlich brutale Weise: Ausgegeben als Paketbote hatte er gegen 8.45 Uhr am Tattag beim Tresor-Besitzer in Delmenhorst geklingelt, d