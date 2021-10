Neue Ausstellung im Malerhaus von Willi Oltmanns in Delmenhorst

Die Drahtplastik an der Wand der Turnhalle der Hermann-Allmers-Schule hat der Künstler Willi Oltmanns entworfen. Die Aufnahme stammt von 1967.

Horst Schilling

Delmenhorst. Im besonderen Ambiente des Malerhauses des Künstlers Willi Oltmanns in Delmenhorst ist eine neue Ausstellung zu sehen.

Das Malerhaus von Willi Oltmanns am Klosterdamm 72 in Delmenhorst ist am Sonntag, 17. Oktober, von 14 bis 17 Uhr für die Präsentation einer neuen Ausstellung mit Bildern des Künstlers geöffnet. Das teilt Dr. Wiebke Steinmetz von der Willi-