Warum Schülerin Jantje Pape Pinguine in Wiesbaden beobachtet hat

Jantje Pape vom Max-Planck-Gymnasium durfte im Rahmen des Mint-EC-Camps im Wiesbadener Zoo drei Tage lang das Verhalten der Pinguine studieren.

Yannik Jessen

Delmenhorst. Die Schülerin Jantje Pape durfte als eine von drei Schülerinnen aus Niedersachsen an einem Forschungscamp zum Thema Verhaltensbiologie teilnehmen. Mit einer App hat sie im Wiesbadener Zoo Pinguine beobachten.

"Das beste waren die ganzen neuen Leute, die ich kennenlernen durfte", sagt Jantje Pape. Die Zwölftklässlerin des Max-Planck-Gymnasiums durfte am Mint-EC-Camp unter dem Motto "Normal, unnormal oder komisch?" in Wiesbaden teilnehmen. An dem