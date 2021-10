Die Kandidaten für den Behindertenbeirat (von links): Christa Behrens, Artur Diegel, Manfred Kreisel, Tobias Kiefer, Günther Buckmann, Tanja Bendix, Andreas Brüggemann und Meike Schau. André Hase fehlt auf diesem Bild.

Ruben Schiefke-Gloystein

Delmenhorst. An Samstag kann in der Markthalle ein neuer Behindertenbeirat gewählt werden. Wahlberechtigt sind Bürger, die mindestens 16 Jahre alt sind, eine anerkannte Behinderung und ihren ersten Wohnsitz in Delmenhorst haben.

In der Stadt Delmenhorst leben mehr als 8000 Menschen mit einer anerkannten Behinderung. Diese Bürger haben laut Ankündigung der Stadtverwaltung an diesem Samstag, 16. Oktober, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in der Markthalle die Möglichkeit