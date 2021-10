Lemwerder: Delmenhorster versenkt Trecker in Hafenbecken

In Lemwerder ist am Dienstag ein Traktor ins Hafenbecken gerutscht.

imago images / Martin Dziadek

Lemwerder/Delmenhorst. Ein Trecker ist am Dienstagmorgen bei dem Versuch, Boote auf einer Slipanlage aus dem Wasser zu ziehen, samt Anhänger ins Wasser eines Weser-Hafenbeckens in Lemwerder gerutscht.

Der 63-jährige Fahrer aus Delmenhorst konnte vorher abspringen. Niemand sei bei dem Unfall am Dienstag in Lemwerder (Kreis Wesermarsch) verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Allerdings trat aus dem Trecker, der bis auf das Dach im Was