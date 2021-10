Delmenhorster Rat muss am Mittwoch viele Entscheidungen treffen

Der Rat der Stadt tagt im Commedia auf der Nordwolle. (Archivbild)

Marco Julius

Delmenhorst. Es ist die letzte Ratssitzung in alter Besetzung, die am Mittwoch, 13. Oktober, um 17 Uhr im Commedia auf der Nordwolle beginnt. Die neue Ära startet dann am Mittwoch, 3. November, mit der konstituierende Sitzung des Rates.

Der Rat hat noch einmal eine lange Tagesordnung vor der Brust. Natürlich werden auch die ausscheidenden Ratsmitglieder verabschiedet. Aber die Sitzung bietet mehr als Rückschau, es sind noch einige Entscheidungen zu treffen. Unter anderem g