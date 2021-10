Was man über das Impfen wissen muss, verrät ein Vortrag am DKD.

Sina Schuldt/dpa

Delmenhorst. Ein Thema, das in diesen Tagen virulent ist, greift das Delme Klinikum Delmenhorst (DKD) jetzt in seiner kostenlosen Vortragsreihe „Gesund in Delmenhorst“ auf: "Impfen - Was passiert in unserem Körper?".

Unter diesem Titel gibt es am Donnerstag, 14. Oktober, von 18 bis 19 Uhr im Besucher-Café (Café Dia) am DKD einen Vortrag. Dr. Christof Göbel, Sektionsleiter Pneumologie und somit der "Lungen-Doktor" am DKD, sowie Dr. Matthias V