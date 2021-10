Stopp der Gratis-Tests schon in Delmenhorster Testzentren spürbar

Seit dem 11. Oktober bekommen nur noch bestimmte Personengruppen kostenlose Corona-Tests.

Sebastian Kahnert/dpa

Delmenhorst. Seit Montag sind kostenlose Corona-Schnelltests nur noch in Ausnahmefällen verfügbar. Wer sich künftig testen lassen will, muss selber zahlen. Die Auswirkungen spüren die Testzentren in Delmenhorst schon jetzt.

Im Testzentrum von Cocare in der Innenstadt ist es am Montagmittag menschenleer. Laut Angaben eines Mitarbeiters sei die Anzahl der Testungswilligen bereits am ersten Tag deutlich zurückgegangen. Hier seien die Mitarbeitenden nun größtentei