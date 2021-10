Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Montag unverändert.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Corona-Zahlen in Delmenhorst haben sich an diesem Montag nicht geändert. Der Inzidenzwert liegt weiter knapp unter 60.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat an diesem Montag, wie Montags üblich, keine neuen Corona-Infektionen für Delmenhorst gemeldet. Dadurch bleibt der Inzidenzwert wie schon am Wochenende bei 58,1. Am Freitag vergangener Woche hatte er mit üb