Was wird aus dem Delmenhorster Stadiongelände nach dem Abriss?

Die Stadionhalle Düsternort soll mit einem Neubau ersetzt werden. Aber was folgt auf dem Gelände nach dem Abriss?

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Die Delmenhorster Stadionhalle in Düsternort soll mit einem Neubau an anderer Stelle ersetzt werden. Aber was folgt auf dem Gelände der alten Halle nach dem Abriss?

Was soll aus dem Gelände der alten Stadionhalle werden, wenn diese erst einmal abgerissen ist? Diese Frage hat die Fraktion der Linken im jüngsten Kulturausschuss gestellt und beantragte gleich, die Nachnutzung des Geländes, oder