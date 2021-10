Endlich wieder NTD-Premiere in Delmenhorst – nach 568 Tagen Corona-Pause

Träumen vom großen Geld: Die Schauspieler Gesa Schierenstedt und Niklas Müller in "Twee as Bonnie un Clyde".

Rolf Tobis

Delmenhorst. Ganze 568 Tage hat das Ensemble pandemiebedingt warten müssen, bis es weitergeht mit dem Niederdeutschen Theater im Kleinen Haus. Am Freitag war es endlich so weit - mit der Komödie "Twee as Bonnie un Clyde".

"Wir wollen ein unterhaltsames Stück bieten, die Zuschauer sollen sich amüsieren, denn es hat in den vergangenen Monaten wenig zu lachen gegeben." So formuliert Dirk Wieting, Bühnenleiter des Niederdeutschen Theaters Delmenhorst (NTD), die