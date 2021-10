Der September in Delmenhorst war recht trocken. Die Regenschirme konnten weitestgehend zuhause bleiben.

Symbolfoto: imago images / imagebroker

Delmenhorst. An nur drei Tagen war es im September in Delmenhorst wärmer als 25 Grad. Frost gab das Wetter aber noch nicht her. Die Regenschirme konnten weitestgehend zuhause bleiben.

Zu Beginn des Monats sorgte Hochdruckeinfluss für ruhiges Wetter in Delmenhorst. Nach Auflösung von Nebel oder Hochnebel kam nach Daten des Dienstleisters Wetterkontor zeitweise die Sonne zum Vorschein, und es blieb überwiegend trocken. Zum