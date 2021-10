Delmenhorst ist der Inzidenzwert zuletzt gesunken. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Obwohl es einige Neuinfektionen gab, ist der Inzidenzwert in Delmenhorst am Samstag gesunken. In den vergangenen sieben Tagen haben sich in Delmenhorst 45 Menschen mit dem Virus infiziert.

Es haben sich zwar einige Menschen in Delmenhorst mit dem Corona-Virus neu angesteckt, dennoch sank nach Zahlen vom Samstag der Inzidenzwert in Delmenhorst. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt der Wert der Stadt jetzt bei 58,