Elfriede Weber betreibt einen der letzten Imbisse in Delmenhorst

Dort, wo sie sich wohl fühlt: Elfriede Weber in ihrem Imbiss.

Marco Julius

Delmenhorst. Der Imbiss Weber an der Oldenburger Straße in Delmenhorst ist seit 60 Jahren in Familienhand, bekannt für seine halben Hähnchen. Er ist eine Institution – genau wie Betreiberin Elfriede Weber.

Elfriede Weber hat kleine Geheimnisse. Zwei, um genau zu sein. Das eine betrifft den hausgemachten Kartoffelsalat. Das Rezept hütet sie seit Jahrzehnten. Das zweite betrifft ihr Alter. Das will sie nämlich nicht preisgeben. Sagt sie –