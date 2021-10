Kümmern sich beim Bürgerparkverein "Unsere Graft" darum, dass wieder neue Bäume gepflanzt werden (v.l.): Carsten Hoffmann, Dr. Klaus Bohnemann, Rolf Heitmann und Klaus Döring.

Malte Bürger

Delmenhorst. Der Bürgerparkverein „Unsere Graft“ lässt in Delmenhorsts grüner Oase neue Bäume pflanzen – und wendet sich mit einem deutlichen Appel an den Stadtrat.

Der Blick von Dr. Klaus Bohnemann schweift in die Höhe, hinauf in die Baumkronen. Dort, wo die Farben gerade so schön herbstlich intensiv sind. In den Blättern raschelt ganz leicht der Wind, die Sonne kämpft sich ihren Weg durch die Astgabe