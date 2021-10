Hochamt für Delmenhorster Pfarrer Guido Wachtel in St. Marien

Guido Wachtel ist vor 25 Jahren in Rom zum Priester geweiht worden.

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Für den Dechanten und Priester Guido Wachtel wird am Sonntag, 31. Oktober, 10 Uhr, in der Marienkirche ein Hochamt gefeiert.

Anlass ist der Umstand, dass Wachtel am 10. Oktober 1996 in Rom zum Priester geweiht wurde. Die Gemeinde St. Marien lädt zu diesem Silberjubiläum ein.Im Anschluss daran ist bei gutem Wetter eine Begegnung auf dem Kirchplatz geplant. Dazu he