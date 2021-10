So startet das Hanse-Wissenschaftskolleg wieder in Präsenz durch

Am Hanse-Wissenschaftskolleg am Lehmkuhlenbusch in Delmenhorst fanden öffentliche Vorträge wegen Corona lange nur digital statt.

HWK

Delmenhorst. Nach über einem Jahr coronabedingter Zwangspause bietet das Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst seine Vortragsveranstaltungen ab dem 11. Oktober wieder in Präsenz an. Eine digitale Teilnahme ist weiterhin möglich.

Beim Delmenhorster Wissenschaftsinstitut steht ein Neustart bevor. Nach mehr als einem Jahr der coronabedingten Veranstaltungspause nimmt das Hanse-Wissenschaftskolleg seine öffentlichen Vortragsveranstaltungen wieder auf. Jeden zweite