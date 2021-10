Wo Corona-Tests in Delmenhorst möglich sind und was sie kosten

Ab Montag geschlossen: Das DRK-Testzentrum auf den Graftwiesen. (Archivfoto)

Sonia Voigt

Delmenhorst. Das beschlossene Ende der kostenlosen Corona-Tests kann Ungeimpften in Delmenhorst teuer zu stehen kommen. Zudem schrumpft jetzt die Zahl der Testzentren.

Bereits seit einigen Wochen ist klar: In Delmenhorst müssen Bürger wie in ganz Deutschland für Corona-Tests in Kürze selbst bezahlen. Ab Montag, 11. Oktober, werden die Tests zum Nachweis einer Infektion mit dem Coronavirus kostenpflichtig