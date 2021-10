Rudolf Mattern, Leiter vom Corona-Krisenstab, bei der Pressekonferenz zum sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Delmenhorst im Oktober 2020. (Archivfoto)

Sina Schuldt/dpa

Delmenhorst. Rudolf Mattern ist Leiter des Corona-Krisenstabs in Delmenhorst. Ein Blick zurück auf ein besonderes Jahr - und ein Ausblick, auf das was noch kommt.

Rund ein Jahr ist es her, dass Delmenhorst als Corona-Hotspot bundesweit in die Schlagzeilen geraten ist. Ein Inzidenzwert von 224,3 war am 19. Oktober 2020 gemeldet worden. Wohlgemerkt in einer Zeit, als es noch gar keine schützenden Impfu