Die 27-jährige Frau, die am Sonntag Opfer einer Messerattacke geworden ist, ist verstorben.

Delmenhorst. Nach den beiden brutalen Messerattacken am Sonntagabend in Delmenhorst ist nun auch die 27-jährige Frau im Krankenhaus verstorben.

Die 27-jährige Delmenhorsterin, die am Sonntagabend von einem 34-jährigen Tatverdächtigen in einem Wohnhaus an der Grünen Straße niedergestochen und dabei lebensgefährlich verletzt wurde, ist verstorben. Wie die Polizei am Mittwoc